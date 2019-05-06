Geçmiş Olsun ziyareti

CHP’nin geçmiş olsun ziyaretinde Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri de bulundu. Partililer CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce Ankara’da Anıtkabir’i de ziyaret etti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in de katıldığı ziyarette, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na tüm partililer adına ‘Geçmiş Olsun’ dileklerini sundu.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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