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Geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp ve güreşçi Taha Akgül'ü kabul etti.

01 Şubat 2022 Salı 00:33
Geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Daha önce Kovid-19 geçiren Oktay'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli güreşçiler, şimdiden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti. Kayaalp ve Akgül, kendilerine her zaman destek veren Oktay'a teşekkür etti. Oktay da her zaman sporu ve sporcuları desteklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin spor alanında son yıllarda önemli başarılar kazandığını ve bu başarı seviyesinin daha ileriye taşınacağını söyledi. •aa•

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Geçmiş Olsun Ziyareti
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