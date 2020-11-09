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Geçmiş olsun ziyareti

YOZGAT İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Polis Eşleri Dernek Başkanı olan eşiyle birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve eşine ‘Geçmiş olsun’’ ziyaretinde bulundu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:39
Geçmiş olsun ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Celal Köse, şehrimizde huzurun tesis edilmesinde emniyet teşkilatının büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Köse, emniyet teşkilatının halka gösterdiği samimi yaklaşım ve verdikleri hizmetlerle son derece güzel çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Başkan Köse, "Bölgenin huzur ve güvenini tesis eden, gece ve gündüz demeden her türlü şartlarda en üst düzeyde çalışan Emniyet Müdürümüze ve Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Geçmiş Olsun Ziyareti
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