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Geçmiş olsun Mehmet abi!

11 Şubat 2017 Cumartesi 06:04
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Yozgat’ın tanınmış simalarından, YOBİDAV Başkanı Mehmet Saygı, kısa bir süre önce Ankara’da geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından memleketine döndü.

Geçmiş olsun Mehmet abi!
Yozgat’ın tanınan ve sevilen simalarından, kentin yaşayan hafızası, arşivi Mehmet Saygı, rahatsızlığı nedeni ile bir süredir Ankara’da bulunuyordu. Saygı, burada başarılı bir operasyon geçirdi.
Ameliyat sonrası bir süre tedavi ve dinleme amaçlı Ankara’da kalan Saygı, daha sonra Yozgat’a evine döndü. Saygı’ya İleri Gazetesi olarak ‘Geçmiş olsun Mehmet abi’ diyoruz.
Saygı, hastane dönüşü duygularını şu sözlerle dile getirdi: 
“Sevgili dostlar 23 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da bir ameliyat geçirdim. Önce Allah’a, sonra doktorumuz hemşerimiz Prof. Dr. Salim Demirci’ye, sevgi ve dualarıyla sağlığıma kavuşmama vesile olan tüm Yozgatlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ankara Akay Hastanesi’nde bizzat ziyaretime gelen-çiçek gönderen-telefonla sağlığımla alakalı arayıp geçmiş olsun diyenler-evimize gelerek büromuza gelerek ziyaret edenler Allah hepsinden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki sizler varsınız sevilmek kadar iyi bir şey olduğu ne güzel. Allah insanlarımıza sağlık ve sıhhat vermesini diliyor saygılarımı sunuyorum.”

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