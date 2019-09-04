GEÇiTLER BOYANDI

Bu kapsamda Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Musabeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaya geçitlerinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulama kapsamında Jandarma Karakolu önündeki karayolunda yaya geçidi çizgisi ve önce yaya ikonu yer işaretlemeleri gerçekleştirdi. Çocukların trafikte daha güvenli olabilmeleri için Musabeyli İlköğretim Okulu önünden geçen karayolu üzerinde, sürücülerin dikkatini çekmek ve olası trafik kazalarının önüne geçmek için yer işaretlemeleri de yapıldı.