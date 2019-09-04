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GEÇiTLER BOYANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” adlı sloganla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi.

GEÇiTLER BOYANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” adlı sloganla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
GEÇiTLER BOYANDI

Bu kapsamda Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Musabeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaya geçitlerinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulama kapsamında Jandarma Karakolu önündeki karayolunda yaya geçidi çizgisi ve önce yaya ikonu yer işaretlemeleri gerçekleştirdi. Çocukların trafikte daha güvenli olabilmeleri için Musabeyli İlköğretim Okulu önünden geçen karayolu üzerinde, sürücülerin dikkatini çekmek ve olası trafik kazalarının önüne geçmek için yer işaretlemeleri de yapıldı.

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