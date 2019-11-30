Geçit montajına başlandı

Karayolları tarafından hazırlanan proje doğrultusunda, motorlu araç trafiği ile birlikte yaya trafiğine de kapatılan Eskipazar Mahallesi yolunun bağlandığı kavşakta üst geçit yapılması planlandı. Daha önce planlanan geçit, alt geçide yakın olması nedeniyle Ankara istikametine doğru ileriye taşındı, Yapılacak yeni üst geçit ile ilgili parçalar gerilerek, montajın yapılacağı alana indirildi. Montaj çalışmalarına başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, geçidin yaya ulaşımına sunulacağı bildirildi.