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Geçit montajına başlandı

YOZGAT Şehir merkezinin ortasından geçerek, yerleşim alanları ikiye bölen Doğu Anadolu Bölgesi’ni batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nda devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında planlanan üst yaya geçidinin montajına başlandı.

Geçit montajına başlandı

YOZGAT Şehir merkezinin ortasından geçerek, yerleşim alanları ikiye bölen Doğu Anadolu Bölgesi’ni batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nda devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında planlanan üst yaya geçidinin montajına başlandı.

30 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Geçit montajına başlandı

Karayolları tarafından hazırlanan proje doğrultusunda, motorlu araç trafiği ile birlikte yaya trafiğine de kapatılan Eskipazar Mahallesi yolunun bağlandığı kavşakta üst geçit yapılması planlandı. Daha önce planlanan geçit, alt geçide yakın olması nedeniyle Ankara istikametine doğru ileriye taşındı, Yapılacak yeni üst geçit ile ilgili parçalar gerilerek, montajın yapılacağı alana indirildi. Montaj çalışmalarına başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, geçidin yaya ulaşımına sunulacağı bildirildi. 

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Geçit Montajına Başlandı
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