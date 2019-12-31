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Geçici kabulü yapıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri tarafından, tarım alanlarının sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasının yanında, üründe çeşitliliğin artırılması amacıyla başlattığı gölet çalışmaları devam ediyor.

Geçici kabulü yapıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri tarafından, tarım alanlarının sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasının yanında, üründe çeşitliliğin artırılması amacıyla başlattığı gölet çalışmaları devam ediyor.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Geçici kabulü yapıldı

Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan Taşlık Göletinin geçici kabulü yapıldı. Homojen toprak dolgu tipindeki gölet temelden 45 metre yüksekliğinde olduğu, depolanacak 10.20 milyon metreküp su ile 6 bin 740 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi. Sulama inşaatı da tamamlanan göletin 2020 sulama sezonunda Büyük Taşlık, İnceçayır ve Babalı köyleri arazilerinin su ile buluşturacağının altı çizildi. Sulamaya yapılmaya başlanması ile birlikte 2019 birim fiyatları ile 173 lira dekar başı gelir artışı, 610 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye yılda 6 milyon 373 bin lira katkı sağlamasının hedeflendiği açıklandı. 

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Geçici Kabulü Yapıldı
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