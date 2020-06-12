Geçici işçilerin kadro beklentisi

HAK-İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde Toplum Yararına Çalıştırılan işçilerin tam istihdamının sağlanarak yıl boyunca çalıştırılmaları için gereken gayret ve çabayı gösterdiklerini söyledi. Zararsız, Milli Eğitim bakanlığına bağlı işyerlerinde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçilerin 9 ay süre ile istihdam edildiğini hatırlattı.

Zararsız, ‘’Bu durum çalışanların ve ailelerini ekonomik ve sosyal yönden mağduriyetine neden olmakla birlikte, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Kaldı ki tatil dönemlerin de, okulların temizliği, korunması, okullarda kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık gibi benzeri nedenlerle iş sözleşmesi askıya alınan işçilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma hakkı Anayasanın 49’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanlarını hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önleye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. Görüleceği üzere çalışma hakkı en üst norm olan Anayasada teminat altına alınmıştır. Çalışma hakkı sosyal devlet ilkesi içerisinde, sosyal devleti geliştirmeye yönelik tedbirlerden olan bir sosyal haktır’’ dedi.

Zararsız, başta Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek gerekli çalışmaların yapılarak, takip edildiğini sözlerine ekledi.