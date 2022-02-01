Geceye yoğun katılım

İstanbul’un Başakşehir Altınşehir mahallesinde bulunan Sorgun Çötelli Derneği üyeleri tarafından arabaşı gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye, Eski Maliye/Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar, Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, İYF Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Tarık Şahin, Genel Sekreter Kaan Pınarcıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Tülek, Erdoğan Günaydın, Bilal Uzcan, Araplı Derneği Başkanı Ebuzer Bolat, Ahmetfakili Dernek Başkanı Ali Cansev, Sultangazi Dernek Başkanı Mehmet Koçer ve Yönetim Kurulu, Faraşlı Dernek Başkanı Abdullah Çetin, Çötelli Mahalle Muhtarı, Gülşehri Meclis Üyeleri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlene gecede konuşma yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Ahmet Yılmaz, "İstanbul Başakşehir Altınşehirde bulunan Sorgun Çötelli Derneği üyeleri İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Yozgat'tan katılan misafirler ile coşkulu bir ortamda bir araya geldik. Arabaşı ikram edilen programa çok yoğun bir talep oldu. Bu günü hazırlayan Çötelli Dernek Başkanımız Duran Akın ve ekibine emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ederiz" dedi.