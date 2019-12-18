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Geçen ay 427 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu.

Geçen ay 427 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Geçen ay 427 konut satıldı

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu. Yozgat' ta 2019 Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 315 konut satışına göre yüzde 35,56 arttı. Bir önceki ay 516 konut satışına göre ise yüzde 17,25 azalarak 427 konut satışı oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 242 konut ile yüzde 56,67, ilk satışların payı ise 185 konut ile yüzde 43,33 oldu.

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Geçen Ay 427 Konut Satıldı
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