Geçen ay 427 konut satıldı

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu. Yozgat' ta 2019 Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 315 konut satışına göre yüzde 35,56 arttı. Bir önceki ay 516 konut satışına göre ise yüzde 17,25 azalarak 427 konut satışı oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 242 konut ile yüzde 56,67, ilk satışların payı ise 185 konut ile yüzde 43,33 oldu.