Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87888
ALTIN
308.530
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8670
EURO
7.1690

Geçen ay 366 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yurt genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 konut satışı oldu.

17 Mart 2020 Salı 03:38
Geçen ay 366 konut satıldı

 Aynı dönemde Yozgat’ta ise 366 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti.  Yozgat' ta Şubat ayında 366 konut satıldı. Yozgat'ta Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 180 konut ve yüzde 103,33 artarken, bir önceki aya göre ise konut satışı ile yüzde 1,67 artarak   366 konut satıldı. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 239 konut ile yüzde 65,3, ilk satışların payı ise 127 konut ile yüzde 34,7 oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Geçen Ay 366 Konut Satıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORONA ALARMI!
KORONA ALARMI!
Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı
Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı
Özel duruma sahip olan Kamu çalışanlarına izin
Özel duruma sahip olan Kamu çalışanlarına izin
Denetimler artırıldı
Denetimler artırıldı
Baharı Beklerken KAR GELDi
Baharı Beklerken KAR GELDi
Kavak ağaçları kesiliyor
Kavak ağaçları kesiliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim