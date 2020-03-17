Geçen ay 366 konut satıldı

Aynı dönemde Yozgat’ta ise 366 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. Yozgat' ta Şubat ayında 366 konut satıldı. Yozgat'ta Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 180 konut ve yüzde 103,33 artarken, bir önceki aya göre ise konut satışı ile yüzde 1,67 artarak 366 konut satıldı. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 239 konut ile yüzde 65,3, ilk satışların payı ise 127 konut ile yüzde 34,7 oldu.