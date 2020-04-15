Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Yozgat' ta geçen ay 305 konut satıldı. Yozgat' ta 2020 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 306 konut ile yüzde 0,33 azaldı. Bir önceki aya göre ise 366 konut satışı ile yüzde 16,67 azalarak 305 konut satışı oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 74,43 ve 227 konut, ilk satışların payı ise yüzde 25,57 ve 78 konut olarak gerçekleşti.