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Geç gelen bayramlaşma

Yozgat Bozok Üniversitesinde, bayramlaşma töreni Ramazan Bayramının üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından gerçekleşti.

10 Mayıs 2022 Salı 00:58
Geç gelen bayramlaşma

Bozok Sosyal Tesisleri bahçesinde akademik ve idari personelin katılımıyla geç gelen bayramlaşma töreni yapıldı. Birlik ve beraberliğinin güçlenmesi ve ortak manevi duyguların paylaşılmasına vesile olan bayramlaşma törenine, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.
Bayramlaşma töreninde tek tek, her personelin bayramını kutlayan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu. Karadağ konuşmasında şunları söyledi: “Milleti millet yapan toplumu toplum yapan değerlerimiz var. Dini ve milli bayramlarımız da bunlardan en önemlileri. Geçtiğimiz günlerde Ramazan bayramımızı sevdiklerimizle ailelerimizle idrak ettik. Bu aynı zamanda bizler için motivasyon kaynağı oldu. Bu tür hasretler yaşatılmalı. Bayramlar, anne babalarımızla, sevdiklerimizle, dostlarımızla sıla-ı rahim yaparak birlik ve beraberlik içinde manevi havayı yaşadığımız istisnai günlerdir. Dolayısıyla bayramlarımız yaşatılmalı ki toplumun yarınları ve temel dinamikleri güvencede olsun. Bugünkü bayramlaşma merasiminin de esası budur. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlikte ve beraberlik çerçevesinde, hedefleri ve hayalleri doğrultusunda birlikte başarıya imza attığımız, birbirinden değerli akademik ve idari personellimizle bayram coşkusunu yaşamak istedik. Duam o ki Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bu tür istisnai günleri içten ve samimi şekilde yaşayalım. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum.”
Program sonunda bayramlaşma programına katılan akademik ve idari personele üniversite tarafından ikramlarda bulunuldu. Karadağ, üniversite personelinin bayramlarını tebrik edip, günün anlam ve önemine yönelik sohbette bulundu.
 

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