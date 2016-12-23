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Geç de olsa anladık!

23 Aralık 2016 Cuma 06:03
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Yozgat kent merkezinde bulunan birçok atıl ve ören tarihi yapılar Yozgat Belediyesi tarafından yeniden restore edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Geç de olsa anladık!
Yozgat yıllar sonra tarihi yapıların kıymetini anlayarak, yeniden tarihi yapılarına sahip çıkıyor.

Anadolu’nun kadim vilayetleri arasında bulunan ve tarihi kaynaklarda çok sayıda konak ve eşsiz mimarili yapılarıyla anlatılan Yozgat’ta elde kalan bir avuç konak yeniden onarılarak yaşam alanlarına dahil ediliyor.

Bu kapsamda uzun bir süre dikkate alınmayan ve metruk bir hal alan tarihi konaklar, Yozgat Belediyesi tarafından restore ediliyor. 

Konak ve tarihi yapılar konusunda hazırladığı projeler ile tarihi yapılara yeniden sahip çıkan Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu kapsamda Kayyumzade Konağı’nın restorasyonunu tamamlandığını, Cevizli Konak’ın restorasyon çalışmalarının da başlayacağını bildirdi. 
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