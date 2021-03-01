Gaziyi ziyaret etti

Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik kapsamlı bir şekilde sürdürülen Pençe-Kartal operasyonlarında geçen yıl yaralanarak Gazi olan Süleyman Ersoy'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Işık, Gazi Ersoy'a devletin her zaman yanlarında olduğunu, bir ihtiyaçları olduğunda kapılarının her zaman kendilerine açık bulunduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gazi Ersoy ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Selami Işık'a teşekkür etti. Ziyarette Kaymakam Işık'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl eşlik etti.