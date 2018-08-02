Gaziye rozeti teslim edildi

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Tolga Çolak, Duygu'yu Ramadanlı köyündeki evinde ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığının kendisine gönderdiği gazilik rozetini teslim etti. Ziyaretlerinden dolayı Kılınç ve Çolak'a teşekkür eden Duygu, her zaman devletin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu vatan için gerekirse canımı vermeye hazırım" dedi.