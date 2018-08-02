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Gaziye rozeti teslim edildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap kırsalında 2016 yılında terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayaklarını ve sol elini kaybederek gazi olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Ahmet Duygu'ya malul gazi rozeti takıldı.

Gaziye rozeti teslim edildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap kırsalında 2016 yılında terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayaklarını ve sol elini kaybederek gazi olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Ahmet Duygu'ya malul gazi rozeti takıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Gaziye rozeti teslim edildi

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Tolga Çolak, Duygu'yu Ramadanlı köyündeki evinde ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığının kendisine gönderdiği gazilik rozetini teslim etti. Ziyaretlerinden dolayı Kılınç ve Çolak'a teşekkür eden Duygu, her zaman devletin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu vatan için gerekirse canımı vermeye hazırım" dedi. 

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