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Gazilik bir gururdur

Yozgat Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna göğsünü siper ederek gazi mertebesine ulaşan kahramanların değerlerinin anlaşılması adına 19 Eylül Gaziler Günü’nün ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Gazilik bir gururdur

Yozgat Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna göğsünü siper ederek gazi mertebesine ulaşan kahramanların değerlerinin anlaşılması adına 19 Eylül Gaziler Günü’nün ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 15:57
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Gazilik bir gururdur

Şimşek, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakârlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır” dedi. 
Şehit ve gazilere duyduğu minnet ve şükran temennisini dile getiren Şimşek; “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.
 

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