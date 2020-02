GAZiLERiN GURUR GUNU

Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğuna vurgu yaptı, hayatlarını kaybeden gazileri ile aziz şehitleri rahmet ve minnetle her zaman andıklarını söyledi. Kaymakam Karaca, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi Türk Milletine yaşatan gazilere madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyduğunun altını çizdi. Kaymakam Karaca, ‘’Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bu günde yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.