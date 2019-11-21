Gazilerimizin sesini duyun

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a malul sayılmayan gazilerin taleplerini hatırlattı. Milletvekili Keven, malullük oranı gibi gerekçelerle gazilik unvanı elinden alınan ve ödenen ücretlerin protezinin dahi faiziyle elinden alındığı belirlenen gazilerin yaşadığı mağduriyetlerin telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Keven, “Malullük oranı üzerinden bir ayrımcılık yapılmasını asla tasvip etmiyorum” dedi. Gaziliğin santimle ölçüldüğünü, bu uygulamanın terk edilmesi gerektiğinin altını çizen Keven, “20 bin yurttaşımız gazilik unvanı tanınmasını bekliyor. Terörle mücadelede yaralanmış, parmağı kopmuş, vücudunda şarapnelle veya kurşunla gün gün zehirlenerek yaşayan yurttaşlarımız haklarının teslim edilmesini istiyorlar” şeklinde konuştu. Keven, meslek lisesi mezunlarının staj sigortası mağduriyetlerinin de çözülmesi gerektiğini hatırlatarak, zorlu şartlarda staj yapan meslek lisesi ve çıraklık eğitimi öğrencilerinin sigortalarının emekliliğe esas sayılmasını istedi.

