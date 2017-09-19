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“Gazilerimizin gayreti var!”

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

“Gazilerimizin gayreti var!”

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

19 Eylül 2017 Salı 07:00
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“Gazilerimizin gayreti var!”

Tekin Irgatoğlu, Türk Milleti’nin tarih boyunca birçok badire atlatarak, nice karanlık uçurumun kıyısından döndüğünü söyledi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Irgatoğlu, Türk Milleti’nin sinesinden çıkardığı şehit ve gazileriyle varlığını koruduğunu, adını ve şanını yaşattığı ve geleceğini de teminat altına aldığını belirtti.
Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Elbette üzerinde yaşadığımız toprakların vatan yapılmasında şehit ve gazilerimizin olağanüstü gayreti olduğunu hiçbir vicdan ve insaf sahibi inkar edemeyecektir” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin şehitlerin kanları ve gazilerin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olduğunu ve gaziliğin muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali olduğu tanımını yapan Tekin Irgatoğlu, “Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Şunu unutmayalım ki, şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Gazilerimiz bağımsızlığımıza zincir vurmak isteyen düşman çevrelere iman gücüyle direnen, milli azimle karşı çıkan kahramanlarımızdır.
Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla; canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu göz kamaştırıcı fedakârlıkların, her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması milli bir sorumluluk olarak görülmelidir” şeklinde konuştu.
MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın, geleceğe vereceği gücün ancak şehit ve gazilerin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabileceğini vurguladı.
Irgatoğlu, “Haince kurulmuş tezgâhları bozarak, saldırıları bertaraf ederek, aziz millet varlığı için kendisini düşünmeden feda eden cesaret timsali gazilerimizin, toplumda hak ettiği ilgi ve saygıyı görmesi en samimi dileğimizdir” ifadelerini kullandı.
Tekin Irgatoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden muhterem gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Dün olduğu gibi bugünde, aziz vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye niyeti olanlara karşı yüksek bir milli şuurla mücadele etmiş ve halen hayatta olan bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum”

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