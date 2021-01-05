GAZiLERiMiZE VEFA

Kaymakam Kundakçı, ilçede yaşayan gazilerden Hacı Osman Özbek'i ziyaret ederken, vefat eden Kore Gazisinin cenazesine katıldı. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki patlamada ağır yaralanan Gazi Hacı Osman Özbek'i evinde ziyaret etti. Bu ziyaretten çok memnun olan Gazi Özbek, Kaymakam Kundakçı'ya ilgi ve nezaketi için teşekkür etti. Kaymakam Kundakçı, Kore Gazisi Piyade Er Halil Ardıç'ın da cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlere uyularak yapıldı. Kılınan namazı müteakip, merhumun cenazesi Karapınar Köy Mezarlığına defnedildi. Kaymakam Kundakçı, merhum Ardıç'a Allahtan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.