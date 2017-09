‘Gazilerimize minnettarız’

Gaziler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınlayan Demirel, fedakarlığın insanın taşıdığı en yüksek erdemlerden birisi olduğunu belirterek, milleti ve devleti adına ölüme yürüyüş ise en büyük fedakârlıklardan birisi olduğunu vurguladı.

“Kimisi bir top mermisine yenilen kolu ve bacağını, kimisi kalleş bir mayına bıraktığı gözünü bu milletten esirgemeyen yiğitler, sizlere borçluyuz” diyen Demirel, şunları kaydetti:

“Kurtuluş Savaş’ı bunun en büyük örneğidir. Kahramanlık öykülerini sadece yurt içinde değil yurt dışında da tüm dünyaya ezberleten Türk Milleti, 1915-1916’da eşi benzeri görülmemiş vatan savunmasıyla Çanakkale’de, yine soydaşlarımız için 1974’te Kıbrıs’ta, 1950-1953 yıllarında da dünya barışı için Kore’de ve Türkiye'nin içteki ve dıştaki düşmanlarına karşı adaletin ve barışın en büyük mimarı olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.”

Vatanın birlik ve bütünlüğü için halen millet olarak önemli bir mücadele verildiğinin altını çizen Demirel, şunları kaydetti:

“15 Temmuz Gecesi olduğu gibi halen ülke bütünlüğümüze ve milli beraberliğimize saldırıda bulunanlara karşı mücadelesini her an ve her yerde durmadan veren milletimiz, askeri ve sivil bir çok şehit ve gazi vermiş ve halen vermeye de maalesef devam etmektedir. En çetin dönemlerde, en zor şartlarda ölümle sürekli yüzleşilen yerde, savaş alanlarında göğsünde, kucağında yanı başında şahadete yürüyen arkadaşlarının acılarını yaşamaya vakit bulamadan kahramanca vuruşmaya devam eden, o savaş meydanlarının kahramanları, gazilerimiz sizlere minnettarız. Uzaktan kumandalı idarecilerimiz olduğu sürece ve de Türk milleti

titreyip kendine gelmediği sürece de devam edecektir. Memleketimiz ve milletimiz üzerindeki hakkınızı helal ediniz. Manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimize şükran ve minnettarlığımı sunuyor, hayattaki gazilerimize de rabbimden hayırlı ömürler diliyorum. Gaziler Gününüz kutlu olsun.”