GAZiLERE VEFA

Yozgat’ta Gaziler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik yapılarak, gaziler evlerinde ziyaret edildi, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, Vali Ziya Polat mesaj yayınladı. Yozgat’ta Gaziler Haftası nedeniyle Yozgat Valiliği tarafından yapılan organizasyon ile kahramanlıklarıyla tarihin akışını değiştiren, fedakarlıklarıyla herkesin kalbinde yer edinen gaziler ikametlerinde kurum müdürleri tarafından ziyaret edildi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gaziler Gününü anma programları kapsamında kahraman gazilerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Derya Yanık ve Vali Ziya Polat'ın selam ve iyi dileklerini ilettiklerini söyledi. Neşeli, ‘’Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, bizlerin medarı iftiharı, kahramanlığın yaşayan abideleridir. 19 Eylül Gaziler gününde gazilerimizi millet olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz. Gazilerimize teşekkür etmek için bizlere emanet ettikleri ülkemize, bayrağımıza, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum’’ dedi.

VALİ MESAJ YAYINLADI

Yozgat Valisi Ziya Polat da Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ‘’Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan Büyük Türk Milleti; Gazilerimiz; ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleridir’’ dedi. Vali Polat, gazilerin, vatanın birliğini korumak, dirliğini sağlamak, esenliğini devam ettirmek amacıyla mücadele ettiklerini aktardı. Polat, Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü, ebedi varlığını korumak, barış, huzur için gözlerini kırpmadan, canlarını siper ederek cepheden cepheye koşan, bayrak demiş kurşun yemiş, vatan demiş şehit düşmüş, istiklal demiş anadan, babadan, yardan-sıladan ayrı kalmış, ama yaşarken bir gün bile sitem etmemiş kahramanlar olduğunu kaydetti. Polat, ‘’Bu güzel yurdumuzun her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş kahraman gazilerimizin ve ortaya koyduğu fedakârlıklarının, her fırsatta hatırlanması hepimizin milli ve insani bir görevidir. Onların bizlere armağan ettiği bu eşsiz vatanı layık olduğu seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, sağduyulu ve serinkanlı davranarak daima barış ve hoşgörünün yanında olmayı ilke haline getirmeliyiz’’ diye konuştu. Polat, kalbi vatan sevgisiyle dolu kahramanlar sayesinde ‘Şanlı Bayrağımızın Kutsal Vatan’ semalarında her an ihtişamla dalgalanacağını, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın yurdumuzun dört bir köşesinde sonsuza dek gururla söyleneceğini aktardı. Polat, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle 'Gaziler Gününü' en kalbi duygularımla kutluyor, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyor saygılar sunuyorum’’ diyerek, mesajını tamamladı.

ALANDA TÖREN

Yozgat’ta Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda tören yapıldı. Atatürk Anıtına Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği çelenginin sunulması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Alper Kon, gaziler gününü kutlayarak, tüm şehitlere, ebediyete irtihal etmiş gazilere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömür diledi. Tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi. Törenin ardından Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edildi. Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı. •İHSAN ÇELİKKAYA•