Gazilere Övünç Madalyası

Vali Ziya Polat, Valilikte düzenlenen törende, Türk milletinin ülkesiyle beraber ilelebet payidar olmasını şehit ve gazilere borçlu olduğunu söyledi. Polat, bu vatan için, bu millet için herkesin bir şeyler yaptığını veya yapmaya da devam edeceğini belirterek, "Ama sizler bu vatan için, bu millet için bedeninizin birer parçasını feda ettiniz. Bunun karşılığı hiçbir şeyle ödenemez. Milletimizin gönlü ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin her kurumunun ve her kademesinin kapılarının daima sizlere sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. 21 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Alpaslan Gürün ile 20 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Emirhan Gazi Altan, törende hazır bulundu. Vali Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı gazilere takdim etti. Diğer taraftan, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, Sorgun İncesu Köyü nüfusunu kayıtlı merhum Gazi Yaşar Kaplan'ın ailesini ziyaret etti. Neşeli, gazinin eşi Zennure Kaplan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratını tevcih etti.