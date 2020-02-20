Gazilere Milli Mücadele madalyası

Kaymakam Murat Kaplay, ‘’Milletimizin karakterinin asli unsuru olan kahramanlık, yiğitlik ve fedakârlık duyguları, bu milletin zora düştüğü her an imdadımıza yetişmiştir. Şanlı tarihimizde hiç kimsenin esaretine boyun eğmeyen Türk Milleti olarak, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasında olduğu gibi, vatanımızın her yerinde, canlarını milli ve manevi değerlerimiz için feda eden kahramanlarımızın, uğruna can verdiği değerleri korumak, onları yüceltmek, gerektiğinde tıpkı onlar gibi emaneti sahibine teslim etmek, her birimizin boynunun borcudur’’ dedi. Kaymakam Kaplay, Gazilerin üstün görev anlayışıyla mücadele ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kaplay, ‘’Vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Siz gazilerimize Allah uzun ömürler nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye devam edecektir” diye konuştu. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyaları takdim edildi.