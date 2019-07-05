Gazilere Madalya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve Sarıkaya ilçesi Babayağmur köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ucal’a tevcih edilen milli mücadele madalyası ve beratı, Kaymakam Yasin Özcan tarafından takdim edildi. Kahraman gaziyi, torunları da yalnız bırakmayarak, sevincine ortak oldu. 1974 gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı gazisi onuruna Kaymakamlık makam odasında Kıbrıs gazisi Cengiz Duracy’ı kabul eden Kaymakam Yasin Özcan, gazinin milli mücadele madalyası ve beratı takdim etti.