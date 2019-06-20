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Gazilere madalya

SORGUN İlçesinde, ikamet eden Kıbrıs gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları’ törenle takdim edildi.

Gazilere madalya

SORGUN İlçesinde, ikamet eden Kıbrıs gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları’ törenle takdim edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Gazilere madalya

Törene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katıldı. Gazi ve yakınlarının hazır bulunduğu törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın planlanmasından uygulanmasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı olduğu hatırlatıldı. En büyük payın ise, ölümü göze alarak göğüs göğüse mücadele eden şehitlere, kahraman gazilere ait olduğunun altı çizildi. 

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