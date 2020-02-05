GAZiLER UNUTULMADI

Kadışehri ilçesinden vatani görevini yapmak üzere silah altına alınan Kadir Yılmaz, Mehmet Okçu, Şakir Şahin Kıbrıs Barış Harekatına katılarak, gazi oldu. KKTC Devleti tarafından gönderilen Berat ve Madalyaları törenle teslim edildi. Törene Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı İrfan Akın ve bazı ilçe yöneticileri katıldı. Başkan Akın, ‘’Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Gazi ve Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Allah şehit ve gazilerimizden razı olsun’’ dedi.