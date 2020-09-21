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Gaziler unutulmadı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilen gazi ve yakınlarına çeşitli hediyeler verildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:58
Gaziler unutulmadı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları,  zorlu coğrafyamızda ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ inancıyla yaşayan, vatanın müdafaasında gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılırken, kahramanlıkları dünya ya nam salmış gazilerimizi de unutmadı. Yozgat’ta yaşayan gazi ve aileleri ziyaret edilerek, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Valimiz Ziya Polat'ın selamları, iyi dileklerini iletildi, ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimiz rahmet ve minnetle yâd edildi, hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür dilendi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’Milli ve manevi değerlerine bağlı aziz milletimiz vatan sevgisini her şeyden üstün tutmakta şehitlik ve gaziliği ulaşılabilecek en yüce makam olarak görmektedir. Bu inanış Anadolu'nun taşının toprağını kutsarken vatan, millet, namus, ezan ve bayrak gibi değerler uğruna canı feda etmeyi şeref ve üstün bir makam, mücadeleyi de görev ve kahramanlık olarak kabul etmektedir. Zorlu coğrafyamızda bu inanışla canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, huzurumuzu kendilerine borçlu olduğumuz kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum. Gazilerimizi andığımız bu günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temennisiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
GAZiLER UNUTULMADI
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