GAZiLER SERAYI GEZDi

Belediye Başkanı Açıkel, belediye bünyesinde kurulan seralarda çilek ve salatalık üretimi yaparak, üreten belediyecilik anlayışına öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının üretimi cazip hale getirip, rol model bir proje olmasını istediklerini belirten Başkan Açıkel, 5 bin metrekare alanda sera tesisleri kurup, çilek ve salatalık üretimi yaptıklarını kaydetti. Kurulan sera tesislerinden sadece bir bölümünü üretime açtıklarını vurgulayan Başkan Açıkel, konuklarını seralar konusunda bilgilendirirken, ilk olarak çilek üretimine başladıklarını, hasadı daha önce tamamladıklarını bildirdi. Ekim için geç kalmış olunsa da günlük 100 kilo civarında salatalık hasadı yapıldığının altını çizen Başkan Açıkel, ‘’Burada 3 kişiyi istihdam edip, evlerine ekmek götürmelerini sağlıyoruz. Seralarda satışlarımız sürüyor. Seralarımızda sadece çilek ve salatalık yetiştirmeyeceğiz. Mevsimine göre ürünlerimiz olacak. Kış aylarında seralarımıza marol ekimi yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren çilek ekimine hız vereceğiz. Yaz ortasında da gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun geldiği sırada Roma kokulu çilek festivali yapmayı planlıyoruz. Festivalimiz hem kaplıca festivali olacak hem de Çilek festivali olacak’’ diye konuştu.