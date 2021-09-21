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Gaziler müzeyi gezdi

Yozgat’ta gaziler, Yozgat Müzesi’ni gezip, eserler hakkında bilgilendirildi.

21 Eylül 2021 Salı 00:18
Gaziler müzeyi gezdi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, Gaziler Günü nedeniyle gaziler ile birlikte 1985 yılından beri müze olarak hizmet verem Nizamoğlu Konağı’nı gezdi. Yozgat Müzesi’nde sergilenen lahitleri, heykelleri, sikkelerden oluşan 2800’ün üzerindeki etnografik eşyaları ve 1640 arkeolojik eşyaları yakından tanıma fırsatı bulan gaziler, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli’ye teşekkürlerini iletti. kında bilgilendirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, kurum olarak Gazileri, Şehit yakınlarını her zaman ziyaret edip, hatırlarını sorduklarını söyledi. Neşeli, ''Sadece özel günlerde değil, diğer günlerde de ziyaretlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Onların anılarını dinliyor, taleplerini alıyoruz, almaya devam edeceğiz'' dedi.

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