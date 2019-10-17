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Gaziler KKTC'yi gezecekler

KIBRIS Barış Harekatı'na katılan Sorgunlu Kıbrıs gazileri ve aileleri, Sorgun Belediyesinin düzenlediği gezi organizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.  

Gaziler KKTC'yi gezecekler

KIBRIS Barış Harekatı'na katılan Sorgunlu Kıbrıs gazileri ve aileleri, Sorgun Belediyesinin düzenlediği gezi organizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.  

17 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Gaziler KKTC'yi gezecekler

Sorgun Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nail Erol, 45 yıl sonra da olsa düzenlenen bir geziyle Kıbrıs'a gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Erol, "Ordumuzun canı pahasına savaşıp, süngüleriyle vatan yaptıkları topraklara gidiyoruz. Çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci'ye borçluyuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anılarımız yeniden tazelenecek. Orada şehit olan arkadaşlarımızın ruhuna Fatiha okuyacağız" dedi.  Erol, geziyi düzenleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür etti. 

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Gaziler KKTCyi GezeceklerKIBRIS Barış Harekatı
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