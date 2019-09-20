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Gaziler günü kutlandı

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle coşku ve gurur ile kutlandı.

Gaziler günü kutlandı

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle coşku ve gurur ile kutlandı.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Gaziler günü kutlandı

Yozgat’ta Gaziler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı gerçekleştirildi.
Kutlama etkinlikleri Cumhuriyet Alanında başladı. Programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, kurum müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Atatürk anıtına çelenkler sunuldu akabinde günün anlam ve önemini bildiren konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Programın devamında Yozgat Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta şehit aileleri ve gazilerin farklı bir yeri olduğunu söyledi. Bu farklılığın sadece kamuda olmadığını belirten Çakır, Yozgatlıların da şehit aileleri ve gazilere derin sevgi ve muhabbet taşıdığını belirtti. Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kadir Çakır ve protokol üyelerine teşekkür etti. Şehit Aileleri Derneğinde Kuranı Kerim okunarak şehitlere dualar yapıldı. Protokol heyeti daha sonra Gazi Hakan Çelik’i evinde ziyaret etti ve öğle yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşuldu.

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