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Gaziler Günü kutlandı

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle coşku ve gurur ile kutlandı.

Gaziler Günü kutlandı

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle coşku ve gurur ile kutlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Gaziler Günü kutlandı

Yozgat’ta Gaziler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama etkinlikleri Cumhuriyet Alanında başladı. rograma Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu, Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Atatürk anıtına çelenkler sunuldu akabinde günün anlam ve önemini bildiren konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Programın devamında Yozgat Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta şehit aileleri ve gazilerin farklı bir yeri olduğunu söyledi. Bu farklılığın sadece kamuda olmadığını belirten Yurtnaç, “Yozgatlı hemşerilerimizde de sizlere karşı farklı bakışı, size duyulan derin sevgi ve muhabbeti görmekteyiz” dedi. Şehit Aileleri Derneği’ne kısa zamanda daha elverişli bir mekan tahsis edeceklerini de aktaran Vali Yurtnaç, “İçerisinde sosyal alan bulunacak. Toplantı yapabileceğiniz bir alan da yer alacak” diye konuştu. Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kemal Yurtnaç ve protokol üyelerine teşekkür etti.
Protokol heyeti daha sonra bir gaziyi evinde ziyaret etti ve öğle yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşuldu.

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