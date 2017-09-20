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Gaziler günü kutlandı!

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı 

Gaziler günü kutlandı!

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı 

20 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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Gaziler günü kutlandı!

Cumhuriyet Alanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Vali Yurtnaç ve beraberindeki il yöneticileri, burada şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Vali Yurtnaç, "Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu vatan için canlarını, kanlarını verdiler. Onlar olamasaydı bugün vatanımız özgür ve bağımsız olamazdı. Gazilerimiz aramızdalar, gazi yakınları ve şehit yakınları da yanımızda. Bizde her zaman onların yanındayız" dedi.
Şehit ve gazi yakınlarına yapılan ziyaretlerin ardından, Yozgat Belediyesi Sosyal Tesislerinde, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla öğle yemeği programı düzenlendi.
 

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