Gaziler buluşması

Gaziler Günü kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen 'Buluşma Yemeği'nde il yöneticileri gazilerimizle bir araya geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katıldığı buluşmada, ''Vatanımızın
20 Eylül 2021 Pazartesi 00:29
Yozgat'ta Gaziler Günü nedeniyle yemekli toplantı düzenlendi.
Gaziler Günü kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen 'Buluşma Yemeği'nde il yöneticileri gazilerimizle bir araya geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katıldığı buluşmada, ''Vatanımızın