Gaziler buluşması

Gaziler Günü kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen 'Buluşma Yemeği'nde il yöneticileri gazilerimizle bir araya geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katıldığı buluşmada, ''Vatanımızın