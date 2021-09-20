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Gaziler buluşması

Yozgat'ta Gaziler Günü nedeniyle yemekli toplantı düzenlendi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:29
Gaziler buluşması

Gaziler Günü kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen  'Buluşma Yemeği'nde il yöneticileri gazilerimizle bir araya geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katıldığı buluşmada, ''Vatanımızın

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