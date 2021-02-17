Gazi ziyareti

Kaymakam Cihangir, Kore Gazisi Ali Erciyas’ı ikamet ettiği evinde ziyaret edip, bir süre sohbet etti. Kaymakam Cihangir, devletin tüm imkânları ile her daim Şehit yakını ve Gazilerin yanında olduğunu söyledi.
17 Şubat 2021 Çarşamba 00:10
ÇANDIR Kaymakamı Ramazan Cihangir, Kore gazisini evinde ziyaret etti.
Kaymakam Cihangir, Kore Gazisi Ali Erciyas’ı ikamet ettiği evinde ziyaret edip, bir süre sohbet etti. Kaymakam Cihangir, devletin tüm imkânları ile her daim Şehit yakını ve Gazilerin yanında olduğunu söyledi.