GAZİ YİNE GAZİ

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alıp, yaralanan iki gazimizin tedavileri evlerinde sürüyor.

2016 yılında Nusaybin’de terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Özdemir, bu kez Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alarak, Afrin’de yaralandı. Özdemir, biran önce sağlığına kavuşup, Afrin’deki arkadaşlarının yanına gitmek için sabırsızlandığını söyledi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Seçkin Çengelolğu ile birlikte Sorgun ilçesine gitti. Kaymakamı Mustafa Altıpınar ‘ı da yanına alan Vali Yurtnaç, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan ve girilen çatışmada yaralanıp, hastanedeki tedavilerinin ardından tedavilerine evlerinde devam edilen Mehmetçikleri ziyaret etti. Vali Yurtnaç, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu korumak amacıyla PKK/PYD/KCK ve DAEŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmalarda yaralanan P. Uzm. Çvş. Ali Özdemir ve P. Uzm. Onb. Gökhan Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İKİNCİ KEZ YARALANDI

Zeytin Dalı Harekatında çıkan çatışmada sırtından yaralanan P. Uzm. Çvş. Ali Özdemir, yaklaşık 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde, bu cennet vatanımıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi. 2016 yılında Nusaybin’de yine bir çatışmada yaralandığını hatırlatan Özdemir, ‘Yaralarım iyileşince tekrar görevimin başına dönmüştüm. Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada sırtımdan yaralandım. Şu anda tedavi görüyorum ve durumum her geçen gün iyiye gidiyor. Yaralarımın iyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek için sabırsızlanıyorum. Kimse zannetmesin ki bu vatanı bölüp parçalayacaklar. Yaralanmış olabiliriz ama henüz ölmedik. Şu halimle bile bıraksalar koşarak harekata tekrar katılırım. Bu vatan kolay kazanılmadı ki kolay kaybedilsin. Kanımızın son damlasına kadar bu vatanı korumaya devam edeceğiz’ dedi.

Piyade Uzman Çavuş Ali Özdemir’i Sorgun’da bulunan baba evinde ziyaret eden Vali Yurtnaç, ‘Sizin gibi kahraman Mehmetçiğimiz olduğu sürece bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, birliğimizi ve düzenimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizler bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canınızı ortaya koydunuz. Bu vatan, bu millet size minnettar. Bizlerde her zaman sizin yanınızdayız. Her türlü ihtiyacınızda tüm Yozgatlılarla emrinizdeyiz’ diye konuştu.

Vali Yurtnaç, daha sonra Zeytin Dalı Harekatında çıkan çatışmada kolundan yaralanan P. Uzm. Onb. Gökhan Yılmaz’ı Sorgun’un Gevrek Köyünde bulunan evinde ziyaret etti. Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Yurtnaç, “Sizlerin de içerisinde bulunduğu Zeytin Dalı Harekatını tüm ülke olarak destekliyoruz. Tüm vatandaşlarımız duaları ile her zaman sizlerin yanında. Sizlerde gösterdiğiniz kahramanlıkla gittiğiniz bölgeleri terör örgütlerine dar ediyorsunuz. Tüm askerlerimiz bizim övünç kaynağımızdır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağlığınıza tekrar kavuşmanız için ve Zeytin Dalı Harekatından zaferle çıkmanız için her zaman dualarımız ve desteklerimiz sizlerle” ifadelerini kullandı.

GÖREVE DÖNMEK İSTİYORUM

P. Uzm. Onb. Gökhan Yılmaz, Mardin Midyat’ta görev yaptığını, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alıp, bölgeye gittiklerini kaydetti. Yılmaz, ‘Terör örgütleri ile ilk sıcak temasa girdik. Şehit Astsubay Musa Özalkan komutanımız da benim yaralandığım çatışmada şehit düştü. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bende iyileşir iyileşmez tekrar görevimin başına döneceğim. Bu vatanı Allah’ın izniyle kimselere bırakmayız. Bu can bu bedende olduğu sürece vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımız ve dinimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz’ şeklinde konuştu.

