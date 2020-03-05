Gazi ve Ailesine Ziyaret

Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, “Millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bugün memleketimizde minarelerden ezan okunuyorsa, al bayrağımız semalarda dalgalanıyorsa şehit ve gazilerimizin sayesindedir’’ dedi. Eroğlu, ‘Bahar Kalkanı Harekâtında’ ordumuzun mansur ve muzaffer eylesi temennisinde bulundu. Heyet tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve başta Gazimiz Astsubay Zülfikar Karakurt olmak üzere bütün gazilerimize acil şifalar ihsan buyurmasını temennisinde bulundu.