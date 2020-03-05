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Gazi ve Ailesine Ziyaret

YOZGAT İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut ve Aydıncık İlçe Müftüsü Hamza Gökçe ile birlikte, İdlib’te hain saldırıda yaralanan Gazi Astsubay Zülfikar Karakurt ve ailesini ziyaret etti.

05 Mart 2020 Perşembe 03:35
Gazi ve Ailesine Ziyaret

Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, “Millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bugün memleketimizde minarelerden ezan okunuyorsa, al bayrağımız semalarda dalgalanıyorsa şehit ve gazilerimizin sayesindedir’’ dedi. Eroğlu, ‘Bahar Kalkanı Harekâtında’ ordumuzun mansur ve muzaffer eylesi temennisinde bulundu. Heyet tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve başta Gazimiz Astsubay Zülfikar Karakurt olmak üzere bütün gazilerimize acil şifalar ihsan buyurmasını temennisinde bulundu. 

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Gazi Ve Ailesine Ziyaret
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