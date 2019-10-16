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Gazi Paşa’yı ağırladık

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşriflerinin 95’nci yıldönümü Cumhuriyet Alanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Gazi Paşa’yı ağırladık

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşriflerinin 95’nci yıldönümü Cumhuriyet Alanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Gazi Paşa’yı ağırladık

Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 95’nci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri,  öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk’ün sağanak yağmur altında Yozgat’a ulaşmak için yola çıktığını, dönemin devlet erkanının Atatürk’ü Kırşehir’de karşılayarak Yozgatlıların kendisini hasret ve büyük bir coşkuyla beklediğini naklettiğini ifade ederek, “Atatürk, sağanak yağışa rağmen yola çıkmış ve meşalelerle kendisini bekleyen Yozgatlılarla buluşmuştur” dedi.
Başkan Celal Köse, Yozgatlı yiğitlerin savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın Yozgat meydanında bizzat Atatürk tarafından da dile getirildiğini hatırlatarak, “Bugün de aynı yiğitlik ve kahramanlıkla Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedeflerini yok etmek için büyük mücadele veren askerlerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyorum” şeklinde konuştu.
Törende öğrenciler sembolik olarak Yozgat Valisi Kadir Çakır’a Türk Bayrağı teslimi gerçekleştirdi.
Okunan şiirler ve halk oyunları gösterileriyle program son buldu.


 

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