-Gazi, öğrencilerle buluştu

Doğan, Akdağmadeni Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri' destek programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Doğan, "Bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa attım. Ben oraya ölmeye gitmiştim. Sokakta taksi bulamadım. Motosiklet kullanan birini gördüm. Onu durdurdum. 'Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?' dedim. Gözlerimden ne kadar çok gitmek istediğimi anlayınca bunu kabul etti. Yüzünü bile tam görmedim. O kişiye, 'Bak kardeş seni tedirgin etmemek için söylemedim ancak belki de bu gece öleceğim. Bu paraya ihtiyacım yok. Al kendine benzin parası yap' dedim. Tüm ısrarlarıma rağmen kabul etmedi. Onunla dualar ederek vedalaştım ve havaalanının girişinde tankları ve askerleri gördüm. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?' diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Polis müdürü olduğunu düşündüğüm bir kişi çıkmamla ilgili bir çağrıda bulundu ve ben de tankın önünde ayrıldım" dedi.

