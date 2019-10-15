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GAZi HZ. YOZGAT’TA

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün Yozgat ziyaretine ilişkin, Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber, 16 Ekim 1924 tarihli gazetelerde, ‘Gazi Hz. Yozgat’ta’ başlığı ile yer bulurken, haberin spotunda ise ‘Büyük Gazi'yi Yozgatlılar, 150 Atlı ile karşı çıkararak şehir dışında karşıladılar. Yozgat, bir bayram havası yaşıyor’ ifadelerini kullandı.

GAZi HZ. YOZGAT’TA

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün Yozgat ziyaretine ilişkin, Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber, 16 Ekim 1924 tarihli gazetelerde, ‘Gazi Hz. Yozgat’ta’ başlığı ile yer bulurken, haberin spotunda ise ‘Büyük Gazi'yi Yozgatlılar, 150 Atlı ile karşı çıkararak şehir dışında karşıladılar. Yozgat, bir bayram havası yaşıyor’ ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
GAZi HZ. YOZGAT’TA

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95’inci yıl dönümü, Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek törenle kutlanacak. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız okunacak. Gazetemiz Yazarlarından Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, Gazi’nin Yozgat’a iki kez geldiğini hatırlatarak, ‘’İlki 1924, diğeri ise 1934 yılında olmak üzere iki defa Yozgat’a gelen Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekiler, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde karşılanmışlardır. Yozgat şehri bu ziyaretler sırasında tarihi günler yaşamıştır. Mustafa Kemal bu gezileri esnasında Yozgat’ın gelişimi ve sorunlarını yerinde görmüş yetkililerden gerekli bilgileri alarak yapılması gereken hususlar hakkında direktifler vermiştir. Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Yozgat’a geldiği 15 Ekim 1924 tarihinin anısını yaşatmak üzere söz konusu tarihte her yıl çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir’’ dedi. Karaca, Mustafa Kemal Paşa’nın 1924’te Afyon’dan başlattığı sonbahar yurt gezisine Marmara’dan Karadeniz Bölgesine, buradan Doğu Anadolu’ya kadar uzanan yolculuğu kapsamında 15 Ekim 1924 günü, Kayseri‘den Yozgat‘a geçmeyi planladığını aktardı. Karaca, ‘’Yoğun yağış nedeniyle geç vakitte Yozgat’a gelen Mustafa Kemal’i vali, kumandan ve halk karşılamışlardır. Yoğun bir şekilde yağan yağmura rağmen Yozgat’ın civar köylerinden binlerce kişi Mustafa Kemal’i görmek için gelmişlerdir. Mustafa Kemal, 16 Ekim 1924 tarihinde Yozgat’ta kalarak valilik ve belediyeyi ziyaret etmiştir. Vilayetin 400 kilometreye varan yollarının tamamına yakınının tamire muhtaç bir halde olduğu, ayrıca 110 kilometre yolunda yeniden inşa edilmesi gerektiği anlaşılmış, vilayette güvenliğin hüküm sürmesi ve vakıflara ait emlakın tamir edilmesi memnuniyetle karşılanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

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