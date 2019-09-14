Gazi Ceylan’dan ziyaret

Ceylan, Vali Çakır’a Ankara Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğrendiği ve filografi sanatı ile kendi yaptığı Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, şehit ve gazilerimize minnet borçlu olduğumuzu, her zaman kapısının gazi ve şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

