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Gazi Ceylan’dan ziyaret

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde, 2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanıp, Gazi olan Uzman Er Muammer Ceylan, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Gazi Ceylan’dan ziyaret

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde, 2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanıp, Gazi olan Uzman Er Muammer Ceylan, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Gazi Ceylan’dan ziyaret

Ceylan, Vali Çakır’a Ankara Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğrendiği ve filografi sanatı ile kendi yaptığı Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, şehit ve gazilerimize minnet borçlu olduğumuzu, her zaman kapısının gazi ve şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

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