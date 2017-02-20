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Gazeteler sepet oluyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 06:01
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Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde birbirinden farklı kurslarda hanımlar değişik sanatları hem öğreniyor hem de üretiyor.

Gazeteler sepet oluyor
Halk Eğitim Merkezi’ndeki kurslardan birinde, hanımlar eski gazete ve atık kağıtlardan sepet yapıyor.
Halk Eğitim Merkezi’ndeki el işçiliği kurslarında, hanımlar eski gazete kağıtları, atık kağıtlar ve karton gibi malzemeleri sanatsal bir geri dönüşümle yeniden değerlendiriyorlar.
Hanımlar atık kağıt ve eski gazeteleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra, ellerindeki malzemelerle farklı bir materyale dönüştürüyor.
Kağıttan daha sert bir hale dönüşen malzemeler ise kursiyer hanımların ince işçiliğiyle zarif sepetlere dönüşebiliyor.
Kursiyer hanımlar, ürettikleri sepetlerin çok amaçlı olduğunu belirterek, isteyenin ev aksesuarı olarak kullandığını, isteyenlerin ise ekmek sepeti veya çok daha değişik amaçlarla sepeti kullanabildiğini ifade etti.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, Halk Eğitim Merkezi’nin yeni hizmet binasında daha kurumsal ve verimli çalıştığını vurgulayarak, dağınık ve farklı binalarda süren kursların artık bir çatı altında devam ettiğini belirtti.
Şenay Daştan Sipahi, insanın olduğu her yerde muhakkak halk eğitim merkezlerini ilgilendiren konular ve faaliyetler olduğunu da hatırlatarak, “Kurumumuzdaki el işleri kursları da birden fazla tür ve branşlarda devam ediyor. Halk eğitimlerde sadece dikiş nakış kursları yapılmıyor. Böyle farklı kurslarımızda sürüyor. Yüzlerce kursumuz arasından bir tanesi de bu sepet örme kursudur” diye konuştu.

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