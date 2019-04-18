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Gaz temininde sona gelindi

AZERBAYCAN'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gazın Avrupa’ya ulaştırılmasına ve bölgedeki doğal gaz arz güvenliğine katkıda bulunacak olan TANAP’ın, Eskişehir’den Edirne-İpsala’ya kadar uzanan 2’nci fazında son aşamaya gelindi.

Gaz temininde sona gelindi

AZERBAYCAN'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gazın Avrupa’ya ulaştırılmasına ve bölgedeki doğal gaz arz güvenliğine katkıda bulunacak olan TANAP’ın, Eskişehir’den Edirne-İpsala’ya kadar uzanan 2’nci fazında son aşamaya gelindi.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Gaz temininde sona gelindi

Avrupa’ya gaz temini için planlanan 2’nci fazın devreye alınması kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla sisteme gaz alımına başlandı. Sistemin tamamen devreye alınarak 2019 yılının haziran ayında Avrupa’ya test amaçlı gaz arzına hazır hale gelmesi planlanıyor. 2018 yılının haziran ayında yapılan uluslararası açılış töreninin ardından ilk fazı devreye alınarak Türkiye’ye gaz akışının başladığı TANAP Projesi’nin 2’inci fazında da son aşamaya gelindi. TANAP 2’inci fazı, Avrupa’ya gaz temini için Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinden başlayarak Edirne’nin İpsala ilçesine kadar uzanıyor ve Türkiye-Yunanistan sınırında son buluyor. Yapımı tamamlanan 2’nci fazın devreye alınması çalışmaları kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla boru hattına test amaçlı gaz verilmeye başlandı. Yapılacak gazlı testlerin ardından, 2019 yılının haziran ayı sonuna kadar sistemin devreye alma çalışmalarının tamamlanması ve Avrupa’ya test amaçlı gaz arzına hazır hale gelinmesi planlanıyor. TANAP’ın haziran ayı sonunda Avrupa’ya gaz arzına hazır hale gelmesinin ardından, Güney Gaz Koridoru’nun son halkası olan, Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya’ya kadar uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı’nın inşaatının tamamlanması ve gaz alımına hazır hale gelmesi beklenecek. TANAP üzerinden Avrupa’ya ticari gaz akışının ise Trans Adriyatik Boru Hattı’nın devreye alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2020 yılı ortalarında başlaması bekleniyor.

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