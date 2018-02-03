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Garnizonun konukları

BOĞAZLIYAN İlçe Garnizon Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’e düzenlediği Harekata destek amacıyla Uzunlu Beldesi’nden gelen vatandaşları ağırladı.

Garnizonun konukları

BOĞAZLIYAN İlçe Garnizon Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’e düzenlediği Harekata destek amacıyla Uzunlu Beldesi’nden gelen vatandaşları ağırladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Garnizonun konukları

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, belde sakinleriyle birlikte araçları Türk Bayrakları ile süsleyip, konvoy halinde yola çıktı. Boğazlıyan Garnizon Komutanlığı’na gelen başkan ve belde sakinlerini askerler karşıladı. Belediye Başkanı Turan Koç, komutana Türk Bayrağı ve Kukr’an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra da bir koç kurban edildi. Afrin’deki operasyona katılan Mehmetçiklerin zafere ulaşması için dualar edildi. 

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