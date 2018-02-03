Garnizonun konukları

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, belde sakinleriyle birlikte araçları Türk Bayrakları ile süsleyip, konvoy halinde yola çıktı. Boğazlıyan Garnizon Komutanlığı’na gelen başkan ve belde sakinlerini askerler karşıladı. Belediye Başkanı Turan Koç, komutana Türk Bayrağı ve Kukr’an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra da bir koç kurban edildi. Afrin’deki operasyona katılan Mehmetçiklerin zafere ulaşması için dualar edildi.