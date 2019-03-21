GAMER’de seçim toplantısı

GAMER’de gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve ilgili birim müdürleri katıldı.

İlçe kaymakamları ise telekonferans yoluyla toplantıya katılım sağladılar.

Toplantıda 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için devletin bütün tedbir ve önlemleri aldığını ifade etti.

