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GAMER mesai yaptı

YOZGAT Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) seçim günü mesaisini sürdürdü.

GAMER mesai yaptı

YOZGAT Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) seçim günü mesaisini sürdürdü.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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GAMER mesai yaptı

Yozgat Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, oy verme işleminin başlamasıyla birlikte mesai yaparak seçim güvenliğine katkıda bulundu.  Yozgat’ta seçimlerin güvenli bir ortamda, huzur içinde yapılması ve tamamlanması için kolluk kuvvetleriyle birlikte GAMER personeli de mesai yaptı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde kentteki MOBESE kameraları takip edilerek seçim güvenliğini tehdit edecek veya huzur ortamına zarar verecek hadiselerin meydana gelmemesi için önlem alındı. Güvenlik kuvvetleriyle koordineli şekilde çalışan GAMER personeli seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte normale döndü.

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