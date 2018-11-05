Galericiler Kura çekti

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonu'nda düzenlenen kura çekilişinde konuşan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, galericiler sitesinde 51 iş yeri bulunduğunu söyledi. Kura çekimi sonrası belirlenen iş yerlerinin tapularının devredileceğini aktaran Açıkel, "Gelecek ay şehir merkezinde bulunan, bayiliği bulunan dükkanlar haricinde kendi dükkanı olsa dahi galericilik yapacak kişiler sadece site içerisinde çalışacak. Biz de bu site sayesinde galericilerimizin kaldırım işgaline son vermiş olacağız. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kura çekim törenine Kaymakam Yasin Özcan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, Müftü Emrah Kandemir, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve ilçe merkezinde bulunan galerici esnafı katıldı.