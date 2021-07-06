Gala sonrası ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri’nde kalan gençlerin aldıkları 6 ay süreli eğitimlerle birlikte senaryosunu yazıp, rol alarak çekimlerini tamamladıkları 5 kısa filmin Galası hafta sonunda yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın hazırladığı, Sinema Okuryazarları Derneği'nin öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesinin destekleri ile Yozgat'ta Sevgi Evleri'nde ikamet eden gençlere altı ay boyunca ‘Herkes için Sinema’ başlığıyla eğitimler verildi. Aldıkları eğitimler doğrultusunda öğrendikleri teknik ile kaleme aldıkları senaryolarda Sevgi Evinde kalan gençler, kendileri rol aldığı 5 ayrı kısa film çekimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen gala sonrasında sinema yazarı ve Kapadokya film teknik direktörü Suat Koçer, yönetmen ve senarist Batuhan Kalaycı, ekibi ile birlikte Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesini ziyaret etti, Haceş Müze Evi’nde yorgunluk attı.